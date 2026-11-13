В МОЦОМД спасли 3-летнего ребенка с опасной кишечной непроходимостью

Врачи Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) спасли ребенка с редкой и опасной кишечной непроходимостью. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение поступил 3-летний мальчик с сильной болью в животе. В ходе лапароскопии патологий не выявили, за исключением скопления жидкости в брюшной полости. Пациенту установили дренаж, однако через два дня его живот вздулся, а боли усилились.

Врачи приняли решение провести полостную операцию и обнаружили непроходимость кишечника — инвагинацию. Это опасное для жизни состояние, при котором один участок кишечника внедряется в просвет соседнего участка. При этом у мальчика было нарушено кровоснабжение кишки. Хирурги удалили поврежденный участок кишечника соединили два здоровых участка.

Операция прошла успешно. Ребенок уже восстановился и был выписан.

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