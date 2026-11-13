Сборная Московской области одержала победу в общекомандном зачете на Кубке Содружества по муайтай

Подмосковные спортсмены завоевали 12 золотых, 11 серебряных и 23 бронзовые медали на Кубке Содружества по муайтай, который прошел с 6 по 11 ноября в Нижнем Новгороде, сборная области заняла первое общекомандное место на фестивале в рамках турнира. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, золотые медали соревнований завоевали: Ярослав Орлов (в/к до 63,5 кг, 14-15 лет, Орехово-Зуево), Андрей Гуськов (в/к до 51 кг, 14-15 лет, Сергиев Посад), Александр Бызыкчи (в/к до 38 кг, 10-11 лет, Дмитров), Софья Атрушкевич (в/к до 63,5 кг, 14-15 лет, Сергиев Посад), Тимофей Ребейн (в/к до 71 кг, 14-15 лет, Балашиха), Ярослав Блинков (в/к до 67 кг, 12-13 лет, Раменское), Тимур Зелинский (в/к до 38 кг, 12-13 лет, Одинцово), Егор Наклескин (в/к до 34 кг, 12-13 лет, Сергиев Посад), Дарья Коннова (в/к до 52 кг, 12-13 лет, Раменское), Николай Железняков (в/к до 46 кг, 10-11 лет, Химки), Татьяна Нестеренко (в/к до 32 кг, 10-11 лет, Сергиев Посад) и Иван Самошин (в/к до 34 кг, 10-11 лет, Сергиев Посад).

Серебряными призерами стали: Герман Курапов (в/к до 60 кг, 16-17 лет, Подольск), Амир Намазов (в/к до 40 кг, 14-15 лет, Видное), Виктория Коледенкова (в/к до 57 кг, 14-15 лет, Подольск), Ульяна Маркова (в/к до 40 кг, 12-13 лет, Сергиев Посад), Давид Галстян (в/к до 52 кг, 10-11 лет, Сергиев Посад), Матвей Вальчик (в/к до 42 кг, 10-11 лет, Чехов), Лев Оськин (в/к до 34 кг, 10-11 лет, Сергиев Посад), Раиса Зудина (в/к до 36 кг, 10-11 лет, Химки), Ульяна Ивойлова (в/к до 38 кг, 10-11 лет, Жуковский) и Александра Юркова (в/к до 63,5 кг, 16-17 лет, Балашиха).

Кубок Содружества по муайтай прошел в рамках федеральной программы «Спорт России».

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