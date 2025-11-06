Овечкин заявил, что не собирается останавливаться после 900 шайб в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, забросивший в матче с «Сент-Луис Блюз» (6:1) 900-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ заявил, что не собирается останавливаться на достигнутом.

«Многие ребята на скамейке после этой шайбы говорили: «900. Это нечто особенное». Но я продолжаю выступать, у меня впереди еще много игр, так что посмотрим, что из этого получится», — сказал Овечкин.

Российский нападающий провел 1504 матча в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 1631 (900+731) очко. 40-летний Овечкин проводит последний сезон по действующему контракту с «Вашингтоном». Ни сам хоккеист, ни клуб пока не заявляли, что этот сезон станет для Овечкина последним в НХЛ.

После того как Овечкин забросил юбилейную шайбу, произошел курьезный эпизод. Голкипер «Сент-Луиса» Джордан Биннингтон, пока «Вашингтон» всей командой праздновал успех своего капитана, решил припрятать побывавшую в его воротах шайбу. Однако Биннингтона быстро «разоблачили», и реликвию пришлось вернуть.