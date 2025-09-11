Овечкин заработал более 3 млрд рублей во время отпуска в России

Более 3,3 млрд руб. мог заработать на рекламе Александр Овечкин за свой отпуск в России, рассказали телеграм-каналу Shot источники в отрасли.

В межсезонье нападающий «Вашингтон Кэпиталз» заключил порядка десяти рекламных соглашений с российскими компаниями. В частности, Овечкин снялся в проекте бренда «Индилайт» с женой Анастасией и сыновьями Сергеем и Ильей.

В ходе семейного ужина семилетний Сергей говорит, что хочет стать футболистом. Овечкин-старший замирает с вилкой у рта, затем пробует индейку и говорит: «Делай, что хочешь».

Отмечается, что за отпуск Овечкин заработал примерно втрое больше своей годовой зарплаты в НХЛ. У капитана «Вашингтона» остается последний год по контракту с кэпхитом $9,5 млн.

Генменеджер «Кэпиталз» Крис Патрик заявил, что Овечкин сам примет решение по поводу своей будущей карьеры.