Инсульт произошел прямо на съемках: звезда рассказала, как перенесла тяжелую болезнь в прямом эфире

Звезда популярного реалити-шоу «Доктор Пимпл Поппер» (Dr. Pimple Popper) Сандра Ли пережила ишемический инсульт прямо во время работы над новыми выпусками. Об этом она рассказала в интервью изданию «People».

В ноябре 2025 года в съемочном павильоне Ли внезапно стало плохо. Она вспомнила, что испытала сильный приступ жара, обильно вспотела и перестала себя контролировать. После смены телеведущая поехала к родителям, где и осталась переночевать. Однако утром ситуация усугубилась: она не могла нормально выговаривать слова и с трудом управляла левой половиной тела. Родители настояли на госпитализации, где врачи и диагностировали инсульт.

Производство шоу было немедленно приостановлено. Несколько месяцев ушло на восстановление, после чего Ли смогла вернуться к съемкам. Сейчас она принимает препараты для разжижения крови и регулярно занимается физиотерапией, чтобы минимизировать последствия удара.

Ранее ядовитый паук укусил Тейлор Момсен во время гастрольного тура в Мексике.