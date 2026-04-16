«Ближе к Богу, девочки»: россиянки массово потянулись в церковь ради красивых служителей

В российских храмах заметно выросло число прихожанок, и, как выяснилось, отчасти это связано с привлекательной внешностью священнослужителей. Пользовательницы соцсетей начали снимать симпатичных батюшек на видео, а ролики стремительно набирают миллионы просмотров. Об этом пишет «Lenta.ru», ссылаясь на телеграм-канал SHOT.

Согласно данным СМИ, новый тренд особенно ярко проявился во время Великого поста и на Пасху. Девушки не только отмечают фотогеничных служителей, но и публикуют кадры в своих блогах, сопровождая их ироничными комментариями. Одна из пользовательниц, например, заявила, что эпоха бортпроводников закончилась и началась эпоха батюшек, добавив: «На верном пути, девочки, ближе к Богу идем».

Ранее священник Береговой сообщил, что испортившиеся освященные куличи и яйца можно выбросить.