Вооруженный ножом неадекват напал на посетителей супермаркета в Люберцах

В подмосковных Люберцах неизвестный с ножом напал на посетителей супермаркета, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на 112. По предварительной информации, жертвами преступника стали 40-летняя женщина и 37-летний мужчина. От полученных ранений местная жительница скончалась прямо в машине скорой помощи. Второй пострадавший остался жив, но находится в больнице с тяжелыми травмами.

Трагедия произошла в одном из магазинов города на ул. Победы. Злоумышленник без видимых причин набросился на людей с холодным оружием. Женщине он нанес колотую рану в область груди. Повреждение оказалось смертельным — медики не успели спасти пострадавшую, она погибла во время транспортировки в больницу.

Мужчина получил более обширные повреждения. У него диагностированы ножевые ранения живота и груди, кроме того, преступник порезал ему руки. С такими травмами 37-летнего пациента госпитализировали в ближайшее медицинское учреждение. Сейчас он находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

После нападения злоумышленник скрылся с места преступления. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого. О мотивах преступника ничего неизвестно. Информация пока не получила официального подтверждения.

