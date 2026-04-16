Ешьте эту ягоду и не старейте: диетолог раскрыла секрет омоложения на 10 лет

Врач-диетолог Марина Макиша в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала ягоду, которую считает природной таблеткой для омоложения. По словам специалиста, жимолость способна замедлить старение организма на 8–10 лет. Об этом пишет «Lenta.ru».

Макиша объяснила, что в жимолости содержатся особые вещества — иридоиды, обладающие мощным противовоспалительным действием. Кроме того, в ягоде есть антоцианы — антиоксиданты, улучшающие общее состояние организма и борющиеся с окислительным стрессом. Именно сочетание этих компонентов, по мнению врача, позволяет говорить о значительном омолаживающем эффекте.

Диетолог подчеркнула, что жимолость заслуживает названия самой настоящей таблетки для омоложения. Регулярное употребление этой ягоды помогает не только замедлить возрастные изменения, но и укрепить здоровье в целом. Специалист рекомендовала включать жимолость в рацион тем, кто заботится о долголетии и качестве жизни.

