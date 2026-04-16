Мужчине грозит срок за похищение и жестокое убийство собаки в Москве

В Москве будут судить мужчину, который обвиняется в похищении и жестоком убийстве бордер-колли по кличке Сима. Дело направлено в суд. Об этом RT сообщила хозяйка собаки Ольга.

По словам женщины, в отношении обвиняемого Сергея Пая вынесено обвинительное заключение. 16 апреля его утвердила прокуратура. Теперь дело передается в суд для рассмотрения по существу.

Эта история началась в Щербинке, где пропала бордер-колли Сима. Хозяева долго искали питомца, пока записи с камер наблюдения не вывели на след подозреваемого. Им оказался Сергей Пай. Мужчину задержали, и он сознался в содеянном.

Как ранее рассказывал RT, Сергей Пай и его родственники уже попадали в поле зрения правоохранителей. В 2019 году их подозревали в серийных похищениях и убийствах животных. Однако тогда дело прекратили по соглашению сторон. Новая история оказалась громче и получила общественный резонанс.

12 ноября Щербинский районный суд Москвы арестовал Сергея Пая. Информация об этом появилась на официальном портале столичных судов общей юрисдикции. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по двум статьям: часть 2 статьи 245 («Жестокое обращение с животными») и часть 2 статьи 158 («Кража»).

Теперь, после утверждения обвинительного заключения прокуратурой, дело дойдет до суда. Если вина Сергея Пая будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Хозяйка Симы Ольга и все, кто следил за этой историей, ждут справедливого решения.

