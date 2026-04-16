Латвийский город Даугавпилс решил демонтировать монумент с Вечным огнем, и в России нашлись те, кто не готов с этим молча смириться. Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил не просто возмущаться, а действовать по-взрослому: выкупить святыню у местных властей и перевезти туда, где ее действительно будут чтить — в Россию. Политик уверен: вопрос не в цене, тем более что народ, по его словам, скинется без лишних разговоров. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что речь идет не только о самом огне, но и о прахе советских воинов, которые похоронены под этим монументом. Колесник называет его святым для каждого нормального российского и советского человека. Латыши же, судя по их решениям, мыслят иначе: демонтаж памятников на их территории давно перестал быть единичным случаем, превратившись в последовательную линию. Логика депутата проста: если здесь память павших больше не нужна — дайте ее тем, для кого она остается живой.

В переговорах с латвийской стороной, считает Колесник, возможен любой вариант — хоть выкуп, хоть иная договоренность. Деньги не станут препятствием: он уверен, что граждане России соберут нужную сумму. Главное — вывезти останки защитников и сам Вечный огонь туда, где они будут в безопасности, а не дожидаться, пока их просто сотрут с лица земли вместе с историей.

По его словам, память о Великой Отечественной войне стала разменной монетой в политических играх, и страны Прибалтики это не скрывают. Но раз так, почему бы действительно не забрать то, что еще можно спасти? Возможно, через несколько лет это покажется единственно правильным решением — когда от монументов в Европе не останется и следа, а в России зажгутся новые огни над прахом тех, кто освобождал мир от нацизма.

