«Орешник» долетит до Хайфы: в Израиле заявили о российских угрозах ударить по европейским предприятиям

Израильские СМИ отреагировали на угрозы Москвы нанести удар ракетой «Орешник» по европейским заводам, которые производят комплектующие для украинских дронов. В списке целей оказалась компания из Хайфы, поставляющая ключевые модули связи для беспилотников. Об этом пишет «Lenta.ru».

Российская сторона утверждает, что именно эти компоненты обеспечивают работу систем дистанционного управления, используемых украинскими БПЛА для ударов по территории РФ. До этого Министерство обороны России обнародовало 11 адресов европейских предприятий, занятых производством дронов и комплектующих для нужд ВСУ. В списке значатся филиалы в разных странах, включая Израиль.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Lenta.ru» подчеркнул, что координаты опасных для страны объектов давно известны военным, и по ним в любой момент можно нанести удар «Орешником».

