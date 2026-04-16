«14 рюмок текилы, падение и $300 тыс»: пассажирка засудила круизную компанию за собственную неуклюжесть

45-летняя медсестра из Калифорнии Диана Сандерс отдыхала на борту судна. За один вечер она умудрилась выпить 14 рюмок текилы в шести разных барах. Персонал, по версии женщины, продолжал наливать, хотя она уже еле стояла на ногах: невнятная речь, раскачивание, заикание — все признаки опьянения были налицо. Об этом сообщает People.

Финал предсказуем. Сандерс попыталась спуститься по лестнице, оступилась и полетела вниз. Результат — сотрясение мозга, черепно-мозговая травма, травма спины и копчика, плюс синяки по всему телу. Вместо того чтобы винить себя, пассажирка подала в суд на круизную компанию.

Ее аргумент: экипаж не должен был обслуживать ее в таком состоянии. Суд посчитал требования справедливыми и присудил женщине $300 тыс (около 22 млн рублей). Инцидент произошел в ноябре 2024 года, а решение огласили только в 2026-м.

