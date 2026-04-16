СК возбудил дело о покушении и убийстве в Люберцах, мужчину с ножом задержали

В подмосковных Люберцах задержан мужчина, подозреваемый в смертельном ножевом нападении на женщину и мужчину. Жертвами конфликта стали новые собственники квартиры, в которую ворвался бывший владелец помещения. Об этом сообщили ТАСС в Следственном комитете Московской области.

Трагедия разыгралась в одной из жилых многоэтажек. По данным следствия, между бывшим и новыми собственниками квартиры вспыхнула ссора. Мужчина 1980 года рождения схватился за нож и нанес оппонентам колото-режущие ранения. Испуганные жертвы попытались спастись бегством. Они выбежали из подъезда и направились в сторону ближайшего супермаркета.

Именно там, на глазах у прохожих, раненым вызвали скорую помощь и полицию. Однако спасти 40-летнюю женщину не удалось. От полученных травм она скончалась. Мужчина 37 лет остался жив. Врачи продолжают оказывать ему медицинскую помощь в стационаре.

Следователи территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело. Оно квалифицировано по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан. Им оказался местный житель 1980 года рождения.

В настоящий момент с задержанным работают следователи, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения.

Ранее сообщалось, что неадекват напал с ножом на людей в супермаркете в Люберцах. Тогда СМИ предполагали, что события развернулись в самой торговой точке, но последние данные СК это опровергают.