Конец анонимности для владельцев VPN: во втором чтении законопроекта ужесточат правила аренды мощностей

Ко второму чтению законопроекта «Антифрод 2.0» подготовлены поправки, которые запретят хостинговым компаниям сдавать вычислительные мощности владельцам VPN-сервисов и других систем обхода блокировок. Провайдеров обяжут самостоятельно следить за клиентами и сверять их с черными списками. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Новые меры фактически лишают хостинг-провайдеров статуса технических посредников. Теперь они должны будут отказывать в обслуживании нарушителям, а для этого — наладить эффективную систему выявления «неблагонадежных» клиентов. Однако у большинства компаний пока нет ни технологий, ни отработанных процедур для такой работы.

Участники рынка предупреждают, что дополнительные издержки неизбежно лягут на плечи обычных клиентов. За последнее время стоимость хостинга уже выросла более чем на 30% из-за повышения НДС и внедрения систем СОРМ. Гендиректор одного из хостинг-провайдеров Никита Цаплин считает, что интеграция с базами Роскомнадзора и необходимость отказывать части клиентов приведут к дальнейшему удорожанию услуг.

Ранее экс-подполковник спецслужб Масалович исключил масштабные проблемы с VPN в России.