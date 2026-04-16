«Зима не сдается»: в Дагестане выпало столько снега, сколько не было полвека

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что после очередного снегопада высота снежного покрова на самой высокой в Европе метеостанции (более 2,9 тысячи метров над уровнем моря) достигла 309 сантиметров. Об этом сообщает «Lenta.ru».

Э то почти вдвое выше прежнего абсолютного максимума, который держался 50 лет — 195 сантиметров. За один день сугробы выросли на 2,5 см. Уникальность ситуации в том, что такие обильные снегопады в высокогорье Дагестана — редкость. Обычно весной снег начинает активно таять, но нынешняя зима, видимо, решила продлиться. Синоптики связывают это с циркуляцией воздушных масс, приносящих влагу с Каспия. Для местных жителей и туристов это, скорее, экзотика: внизу, в Махачкале, уже давно весна, а на высоте почти 3 км — разгар зимы.

Пока рекордные сугробы не представляют угрозы для населённых пунктов — метеостанция находится в безлюдной местности. Однако лавинная опасность в горах возрастает. Спасатели призывают воздержаться от походов в высокогорье.

