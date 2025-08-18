Овечкина включили в Книгу рекордов России

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин включен в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории НХЛ. Об этом сообщается на официальном ресурсе Книги рекордов России.

Отмечается, что было проведено официальное награждение игрока, установившего мировой рекорд.

6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки. До конца сезона россиянин довел количество голов в НХЛ до 897. Овечкин готовится провести очередной сезон за «Вашингтон» — последний по действующему соглашению.

Ранее сообщалось, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена рассматривала возможность депортации из страны Овечкина и других российских игроков НХЛ, чтобы надавить на Россию.