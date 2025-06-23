Ожерелье стало эпицентром рока Южного Подмосковья: прошел фестиваль «Пеликан»

Город Ожерелье все чаще претендует на звание музыкальной столицы Южного Подмосковья. Здесь состоялся масштабный фестиваль «Пеликан», объединивший поклонников авторской музыки и живого исполнения.

Мероприятие стало настоящим взрывом эмоций, где гитарные риффы, сильные вокальные партии и неудержимая энергия слились воедино.

Музыкальное разнообразие фестиваля поразило широким охватом стилей – от бунтарского панка до мелодичного софт-рока.

Ступинские коллективы «Признаки потепления» и «Поколение Питера Пэна» сразу же создали атмосферу праздника, исполнив несколько композиций вживую, что вызвало бурную реакцию публики. Группа «CASTAWAY ANGELS» порадовала фанатов хитами «Я остаюсь» и «Зараза», а также представила премьерный трек «Письма», вызвав настоящий фурор. Тульская группа «КПД» продемонстрировала интеллектуальный альтернативный рок, сочетающий мощные гитарные партии с отсылками к русской классической литературе. «ALASKA 24», родом из этих мест, исполнили проникновенный, душевный и ностальгический инди-рок. «CANDY’S» заставили публику двигаться под зажигательные ритмы эпатажного панк-рока. Ожерельевская группа «ТКАНИ», состоящая из трех человек и играющая софт-рок, покорили зал своим мощным гитарным звучанием и лиричным вокалом.

А культовая группа «Черный обелиск» подарила зрителям мощный заряд энергии, драйва и полное погружение в мир рока.

Алиса, гостья из Домодедово, поделилась своими впечатлениями: