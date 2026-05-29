Падчерица Урганта с трудом говорит на русском языке

Эрика Кикнадзе, которую многие знают как падчерицу известного телеведущего Ивана Урганта, впервые подробно рассказала о своей жизни. Девушка родилась в Санкт-Петербурге. Ее родители расстались, когда она была совсем маленькой. Затем мама Эрики связала свою жизнь с Иваном Ургантом, который воспитывал девочку как родную дочь. Сама Эрика называет его отцом, пишет Teleprogramma.org.

С детства Кикнадзе обучалась балетному искусству в знаменитом Вагановском училище. Однако в подростковом возрасте она переехала в Лондон, где поступила в закрытую школу. Адаптация была непростой, но это помогло ей отвлечься от статуса дочери знаменитости.

После Лондона Эрика отправилась в США и стала студенткой Parsons. Она признается, что не испытала восторга от подхода преподавателей, но смогла найти творческие возможности. Девушка работала моделью для таких брендов, как Jacquemus и Marc Jacobs. При этом она не подвержена «звездной болезни».

Именно в Америке Эрика окончательно освободилась от образа девушки из знаменитой семьи. Сейчас она живет в Москве и занимает должность креативного директора. Кикнадзе признается, что ей сложно говорить по-русски, но она старается развивать речь.

«Мне правда сложно говорить по‑русски, потому что всю сознательную жизнь я читаю на английском, записываю и разговариваю на английском. И вот сейчас я приехала в Россию в сентябре, пытаюсь читать книги на русском и как‑то развивать свою речь, чтобы я звучала более грамотно», — рассказала девушка.

Эрика отметила, что стремится к финансовой и творческой независимости от родственников. В Москву Эрика вернулась из-за окончания студенческой визы, но в планах — снова уехать в Америку. Что касается личной жизни, в прошлом году у нее были отношения с российским рэпером 9mice. Сейчас девушка свободна.

Ранее сообщалось, что бизнес Никиты Преснякова, уехавшего из России, перешел его бывшей жене.