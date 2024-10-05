Пакистан и Танзания отказались от товарищеского матча по футболу с российской сборной в октябре

Представители футбольной сборной Танзании объяснили отказ от участия в товарищеской игре в связи с запланированными двумя играми квалификации Кубка Африки с Конго. Однако они не исключили проведения матча в ноябре либо в следующих паузах на матчи сборных, при этом отметив, что до конца года проведение игры маловероятно.

В Пакистане же рассказали, что для обеспечения надлежащей подготовки, в том числе сбора всей команды, судей и решения логистических вопросов, ПФФ предложила запланировать матч в ноябрьское окно ФИФА и передала данный запрос в РФС. В настоящее время ожидается ответ по согласованию даты и места проведения игры. При этом невозможность проведения матча в этом месяце пакистанские представители сборной объяснили тем, что многие игроки в настоящее время находятся за границей и для их подготовки необходимо много времени.

Ранее депутат Свищев заявил, что российское посольство должно отреагировать на оскорбления в адрес граждан РФ во время футбольного матча.