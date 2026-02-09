Памятная гонка в Ивантеевке: почему это больше, чем просто соревнования

В Ивантеевке на стадионе «Труд» прошла лыжная гонка памяти мастера спорта Татьяны Ивановны Жеребной. В соревнованиях приняли участие около 250 юных спортсменов из Пушкино, Королева, Щелкова и Москвы.

Участники состязались свободным стилем на дистанциях от 400 м до 5 км. По отзывам лыжников, погода для гонок оказалась благоприятной.

Татьяна Жеребная — выдающийся тренер и пример преданности лыжному спорту. После окончания в 1972 году Центрального института физической культуры она более 40 лет работала в лыжном отделении детско‑юношеской спортивной школы Ивантеевки. За эти годы тренер воспитала множество спортсменов, прививая им главное качество — умение преодолевать трудности и не сдаваться.

Кроме педагогической работы, Татьяна Ивановна продолжала выступать на соревнованиях, подавая воспитанникам пример целеустремленности. Гонка стала не просто спортивным мероприятием, а искренней данью уважения наставнику, для которого спорт был призванием и делом жизни.