Эксперт рассказал, как в магазине выбрать свежие орехи и сухофрукты

Руководитель отдела качества компании «Мастерфуд» Сергей Леднев в беседе с « Газетой.Ru » рассказал, как правильно выбирать орехи и сухофрукты, чтобы получить максимум пользы и избежать вреда. По словам эксперта, эти продукты имеют сезонность: большинство орехов (фундук, миндаль, грецкие, кедровые) и сухофрукты (изюм, курага) заготавливают с августа по октябрь. Поэтому при выборе важно обращать внимание на дату производства — чем ближе к периоду сбора урожая, тем свежее продукт. Например, покупать курагу и изюм весной или осенью — нормально, а в июне–июле они могут уже потерять качество.

Леднев подчеркнул, что эти рекомендации особенно актуальны для продукции на развес, которая быстро портится при контакте с воздухом. Вакуумная упаковка, по его словам, дольше сохраняет вкус и аромат, поэтому ей стоит отдавать предпочтение. При выборе упакованного товара специалист посоветовал искать прозрачные окна, чтобы оценить цвет, размер и состояние продукта. Тусклый вид, неоднородность или конденсат внутри — повод отказаться от покупки. Упаковка не должна быть вздутой или поврежденной.

Свежесть орехов, добавил эксперт, можно проверить нажатием: испорченный легко сломается, а качественный останется целым. Сухофрукт должен быть средней мягкости и сохранять форму. Перед употреблением Леднев настоятельно рекомендовал тщательно промывать орехи и сухофрукты под проточной водой — это удаляет пыль, грязь и следы диоксида серы. Этот консервант, запрещенный в ряде случаев, производители часто используют для сохранения цвета и увеличения срока хранения, иногда с нарушением технологических норм. Промывание, резюмировал специалист, помогает минимизировать риск.

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