Кержаков будет отвечать за подготовку вратарей в «Зенита»

Завершивший карьеру Михаил Кержаков останется в «Зените», сообщила пресс-служба петербургского клуба. 39-летний голкипер включен в тренерский штаб Сергея Семака и будет отвечать за подготовку вратарей.

На посту тренера вратарей Кержаков заменит покинувшего клуб Юрия Жевнова.

Михаил Кержаков провел 138 матчей за «Зенит», стал восьмикратным чемпионом страны и трехкратным обладателем Кубка России. Он является братом известного нападающего и тренера Александра Кержакова.

Ранее стали известны планы московского «Спартака» на летнее межсезонье. Красно-белые проведут два товарищеских матча — с «Рубином» и «Локомотивом».