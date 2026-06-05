Профессор МГУ назвал фрукты и овощи важным элементом профилактики диабета

По словам профессора, новый систематический обзор и метаанализ, объединивший результаты 20 наблюдательных исследований с участием более 182 тысяч человек, показал, что высокое потребление этих продуктов связано со снижением риска преддиабета на 18%. Медведев объяснил, что польза обусловлена не только витаминами и минералами, но и пищевыми волокнами и полифенолами, которые улучшают чувствительность к инсулину и поддерживают нормальный уровень сахара в крови. Особенно важно, подчеркнул он, что преддиабет представляет собой критическое окно для вмешательства: изменения в образе жизни и питании на этом этапе могут замедлить или предотвратить переход к диабету, а в ряде случаев — вернуть показатели сахара к норме.

Профессор также отметил, что метаболический эффект зависит от формы употребления продуктов. Цельные фрукты, по его словам, предпочтительнее соков, а для овощей важно учитывать способ приготовления и долю сырых продуктов в рационе.

Медведев подчеркнул, что достаточное потребление фруктов и овощей — важная часть стратегии профилактики диабета, однако ученые пока не доказали причинно-следственную связь в полной мере. Необходимы новые проспективные исследования, чтобы уточнить, какие именно продукты, способы их приготовления и пищевые паттерны наиболее эффективны. Тем не менее, заключил профессор, включение в рацион разнообразных фруктов и овощей — простой и доступный шаг, который может помочь миллионам людей сохранить нормальный обмен веществ и снизить риск развития диабета.

Ранее ученые доказали, что каша снижает холестерин и стабилизирует глюкозу.