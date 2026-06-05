Эксперт предупредил о скрытой опасности офисов открытого типа

Многие работодатели делают ставку на офисы открытого типа, рассчитывая улучшить взаимодействие между сотрудниками и ускорить обмен информацией. Однако на практике отсутствие перегородок и должной звукоизоляции нередко приводит к снижению концентрации и росту утомляемости персонала. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказал основатель сети центров слуха «СлышуВижу», аудиолог Никита Дикопольцев.

По словам специалиста, основной проблемой open space являются не фоновые звуки инженерных систем, а разговоры коллег. Человеческий мозг устроен таким образом, что речь автоматически привлекает внимание и обрабатывается слуховой системой даже тогда, когда человек не участвует в беседе.

Эксперт сослался на результаты исследования ученых из японского Университета Ямагути, которые пришли к выводу, что присутствие в окружающем шуме осмысленной речи может негативно влиять на когнитивные функции. В ходе эксперимента участники демонстрировали более медленную реакцию и ухудшение кратковременной памяти, когда слышали посторонние разговоры.

Как пояснил Дикопольцев, мозг непроизвольно пытается определить смысл услышанных фраз и понять, относятся ли они к самому человеку. Из-за этого часть ресурсов оперативной памяти отвлекается от выполнения текущих задач, что снижает эффективность работы.

Специалист отметил, что длительное пребывание в открытом офисном пространстве без комфортной акустической среды способно вызывать состояние, напоминающее сенсорную перегрузку. В результате к концу рабочего дня сотрудники чаще испытывают усталость, а их способность анализировать информацию и принимать решения заметно снижается.

Для уменьшения негативного воздействия шума эксперт рекомендовал использовать акустическое зонирование рабочих помещений. Также помочь могут наушники с системой шумоподавления или спокойной фоновой музыкой. При этом уровень громкости не должен превышать 70–75 децибел, а непрерывное использование наушников желательно ограничивать двумя часами, чтобы избежать дополнительной нагрузки на слуховую систему.

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