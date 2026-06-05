Автоштрафы могут распространить на лекарства

Замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко направил письмо в Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак», с предложением распространить на лекарственные препараты закон об автоматическом назначении штрафов. С документом ознакомились « Известия », его подлинность подтвердили федеральный чиновник и источник, знакомый с обсуждением.

Речь идет о расширении действия закона об автоштрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции, который был принят Госдумой в апреле 2026 года и подписан президентом в мае. Документ вступает в силу с 1 сентября 2026 года.

Как пояснили в Росздравнадзоре, механизм будет работать по аналогии с дорожными камерами: кассовые системы автоматически передают данные о продажах в «Честный знак», а при выявлении нарушения — например, реализации просроченного препарата или отклонения от установленной цены — контролирующий орган формирует постановление и направляет его в личный кабинет компании-нарушителя на портале «Госуслуги».

Размер штрафов для аптечного сегмента пока не определен. В действующем законе для других категорий товаров предусмотрены санкции за просроченную продукцию: 10 тысяч рублей за единицу товара для индивидуальных предпринимателей и 20 тысяч рублей — для юридических лиц.

В ЦРПТ «Известиям» сообщили, что проект направлен на защиту потребителей в тех сегментах, где нарушения можно подтвердить цифровыми данными. В случае принятия государственного решения оператор готов участвовать в обсуждении его технической реализации . В письме Росздравнадзор также отметил, что инициатива реализуется по поручению вице-премьера Татьяны Голиковой.

Как уточнил представитель ЦРПТ, система выстроена таким образом, что штраф технически невозможно получить случайно — он возникает только при одновременном игнорировании трех уровней защиты: визуальной проверки срока годности фармацевтом, данных в системе маркировки и блокировки чека кассовым программным обеспечением .

Ранее сообщалось, что возможны риски дефицита жизненно важных медикаментов.