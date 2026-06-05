В краевой Госавтоинспекции сообщили ТАСС , что на Камчатке произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Shacman выехал на полосу встречного движения, которая была организована на время дорожных работ и обозначена временными знаками и направляющими конусами. Там он столкнулся с маршрутным автобусом.

В результате аварии, как уточнили в ведомстве, травмы получили оба водителя. Их жизни, по оценке медиков, ничего не угрожает. Пассажиров в автобусе в момент столкновения не было.

В краевом Министерстве здравоохранения ТАСС добавили, что пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в Холмске иномарка вылетела на встречную полосу и сбила пешехода.