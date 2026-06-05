Москва и Чукотка стали единственными регионами со средней зарплатой выше 200 тысяч рублей в марте

РИА Новости проанализировало данные официальной статистики и выяснило, что в марте только два российских региона — Чукотский автономный округ и Москва — имели среднюю зарплату выше 200 тысяч рублей. Самый высокий показатель, как показало исследование, зафиксирован на Чукотке: жители в среднем получали 246 тысяч рублей. Годом ранее трудовые доходы там составляли около 214 тысяч рублей.

Москвичи, по данным аналитиков, в марте зарабатывали в среднем 220 тысяч рублей, тогда как год назад эта сумма равнялась примерно 189 тысячам рублей. Оба региона, добавили специалисты, преодолели отметку в 200 тысяч рублей и по итогам первого квартала: на Чукотке средняя зарплата за три месяца составила 228 тысяч рублей (рост на 15%), а в Москве — 202 тысячи рублей (рост на 20%).

В исследовании уточняется, что среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Этот показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе и тех, кто получает сверхвысокие зарплаты. Для сравнения: в среднем по России в марте зарплата составила почти 113 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что депозиты остаются самым надежным инструментом для сбережений.