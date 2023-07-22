Первый в стране памятник «Дети Донбасса — дети России» установили в рамках международного проекта Благотворительного фонда сохранения памяти поколений «Наш Мир — 21 век» в Наро-Фоминске. Об этом сообщили в Министерстве социальных и информационных коммуникаций Подмосковья.

«Нам пришла идея сделать памятник „Дети Донбасса — дети России“ — символ сплочения ребят из ДНР и поддержки их спасителей — Верховного главнокомандующего Владимира Путина и Уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Важно, чтобы через 20 лет не исказили нашу историю, поэтому мы хотим устанавливать такие памятники по всей стране, рассказывать правду, — отметил полковник в отставке Виктор Сивохин.

Отмечается, что Правительство Московской области, а также администрация городского округа Наро-Фоминск активно поддерживали данный проект. Оперативно был сделан фундамент под монумент. Символичность размещения данного памятника заключается в том, что первых ребят из ДНР встречали именно в Апрелевке.

Монумент поставили в историческом центре города Воинской Славы Наро-Фоминска — в парке «Победа». В рамках торжественной церемонии открытия памятник был освящен. Изначальная задумка барельефа — символ воссоединения народов. На нем мальчик из России дарит девочке из Донбасса цветок. Автор эскиза для монумента художник-живописец, дизайнер, мать шестерых детей Олеся Орлова, которая приехала на его открытие в Наро-Фоминск из Кировской области.

Известно, что от выбора эскиза до окончания работ по изготовлению памятника прошло около полугода. Монумент сделан из дагестанского камня ракушечника весом 6,5 тонн. На сегодняшний день порядка 10 регионов прислали заявки на установку таких барельефов.