Памятник Николаю I появится в Александровском саду Нижнего Новгорода

Памятник российскому императору Николаю I будет установлен в Александровском саду Нижнего Новгорода. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на соцсети.

Отмечается, что местом установки памятника Александровский сад выбран неслучайно. Он был разбит по его указу в память о жене.

Уточняется, что также благодаря указу Николая Первого стартовало активное благоустройство и самого города.

Поясняется, что макет памятника сооружен в мастерской Жуковского.