Памятное мероприятие в честь 101-летия Зои Космодемьянской состоялось в подмосковном музейном комплексе

Накануне в музейном комплексе «Зоя» состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 101-летию со дня рождения Зои Космодемьянской. В церемонии принял участие министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов. Об этом рассказали в пресс-службе Рузского городского округа.

При поддержке Российского военно-исторического общества планируется продолжить работу по сохранению памяти о Зое Космодемьянской. Новое здание музея, его экспозиция и мероприятия являются данью уважения и продолжением связи между поколениями.

«Важно, чтобы молодые люди знали историю своей страны, и радует, что на мероприятии присутствовало много молодежи», — подчеркнул Василий Кузнецов.

Также на мероприятии присутствовали советник председателя Российского военно-исторического общества Ростислав Мединский и председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Тамбовской области Александр Воробьев.