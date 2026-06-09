Памятные награды, подарки и море улыбок: в Павлово-Посадском округе прошел инклюзивный забег «Солнечный круг»

В субботу, 6 июня, в Электрогорске на городском стадионе прошел ежегодный инклюзивный забег для детей с ограниченными возможностями здоровья под названием «Солнечный круг». Мероприятие уже не первый год объединяет участников, их родных, волонтеров и всех, кто разделяет идеи доброты, взаимовыручки и равных возможностей.

До того как прозвучал стартовый сигнал, организаторы устроили для гостей яркую развлекательную программу. Дети с увлечением играли, пробовали себя в творческих мастерских и завороженно следили за шоу мыльных пузырей. Атмосферу праздника дополнили выступления коллектива «Зумбарики» — эти артисты уже много лет дарят публике зажигательные танцы и мощный заряд бодрости.

Участники коллектива подчеркнули, насколько важны такие мероприятия для социализации и укрепления самооценки детей с особенностями развития.

«Каждый раз ребят все больше, — рассказывают волонтеры. — Для детей это возможность доказать себе, что ничего невозможного нет. Мы начинаем подготовку за полгода, активно включаемся в процесс, ведь для многих это очень важно».

Сам забег превратился в настоящий праздник — на дистанцию вышли ребята разного возраста. Для каждого из них этот день стал особым испытанием, требующим упорства, отваги и поддержки родных. Во время движения участников сопровождали громкие аплодисменты, ободряющие возгласы и зрелищное шоу с барабанами и цветным дымом, которое создавало атмосферу настоящего торжества.

После финиша все участники получили памятные призы, подарки и искренние поздравления. Родители отмечают, что такие события помогают детям становиться более свободными и раскрытыми, а также формируют среду поддержки и взаимопонимания между семьями.

Организаторы подчеркивают, что мероприятие проводят уже четвертый год по инициативе Марии и Полины — руководителя центра, где занимаются с особенными детьми. В этом сезоне к проекту присоединились новые волонтеры и спонсоры, что позволило сделать праздник еще более ярким и незабываемым.

«Это важное событие не только для детей, но и для их родителей. Мы создаем семейную атмосферу, чтобы никто не чувствовал себя одиноким. Мы рады видеть, как дети растут, раскрепощаются и обретают новых друзей», — делятся организаторы.

Переживания и радость участников, живые эмоции и душевное тепло — все это превращает «Солнечный круг» в по-настоящему важное событие. Оно напоминает каждому, как необходимо внимание к людям с особенностями развития и поддержка в их стремлении преодолевать жизненные преграды.

В завершение организаторы поблагодарили всех волонтеров, спонсоров и неравнодушных людей. Именно благодаря им мероприятие прошло на высоком уровне и оставило в сердцах участников яркие впечатления, а также надежду на новые свершения.