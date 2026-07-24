Латвия хочет убрать песни Раймонда Паулса из эфира

В Латвии разгорается скандал, который может оставить без песен целое поколение. Парламент страны рассматривает закон, который запретит трансляцию восьми композиций на музыку Раймонда Паулса — человека, которого в Прибалтике называют живым классиком, сообщает KP.RU .

Сам маэстро отреагировал на новость коротко и с достоинством: «Пусть запрещают. Кто имеет власть, пусть решает». Однако за этой лаконичной фразой скрывается куда более глубокая и тревожная история.

В чем же причина возможного запрета? Формально — в том, что российский поэт-песенник Илья Резник, автор текстов примерно к 70 песням Паулса, находится под украинскими санкциями. А также в том, что некоторые композиции исполняли певцы, которые сами попали под ограничения, — например, Филипп Киркоров и Григорий Лепс.

Ситуация выглядит парадоксально: раньше в Латвии песни запрещали за текст, теперь же их хотят убрать из эфира за то, что их когда-то спел «политически некорректный» артист.

Любопытно, что сам Паулс, в отличие от певицы Лаймы Вайкуле, никогда публично не критиковал Россию и даже получил в этом году личное поздравление от президента Владимира Путина. Депутат от оппозиции Эдмундс Живтиньш уже призвал коллег задуматься: если запрещать песни из-за автора текста, то логика закона должна быть единой для всех.

Авторы материала иронично замечают, что при желании Россия могла бы ответить симметрично — попросив подсанкционных звезд исполнить национальные хиты Прибалтики и тем самым поставить под удар всю их песенную культуру.

В Латвии же законопроект прошел второе чтение, и названия песен из «запрещенной восьмерки» пока не обнародованы.

Ранее стало известно, сколько Лайма Вайкуле заработает на фестивале «Рандеву» в Юрмале.