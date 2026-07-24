Не стало сыгравшего в сериалах «След» и «Глухарь» актера Юрия Лопарева

Ушел из жизни Юрий Лопарев — актер, которого многие зрители запомнили по ролям в популярных сериалах «След», «Глухарь» и «Скорая помощь», сообщает Teleprogramma.org. Он скончался 22 июля на 74-м году жизни.

Лопарев родился 20 сентября 1952 года во Львовской области. Вскоре после его рождения семья переехала в Одессу. В 1990 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), который дал ему путевку в творческую жизнь.

За годы карьеры актер сыграл десятки ролей в кино и на телевидении, но особенно полюбился зрителям по работе в детективных проектах, где его персонажи всегда были запоминающимися и живыми.

Коллеги и поклонники выразили соболезнования семье Лопарева. Его талант, профессионализм и харизма навсегда останутся в сердцах тех, кто следил за его творчеством.

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