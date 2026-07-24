Не стало сыгравшего в сериалах «След» и «Глухарь» актера Юрия Лопарева
Teleprogramma.org: на 74-м году жизни ушел актер из сериала «След» Юрий Лопарев
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Вероника Пасиковская/Сгенерировано нейросетью]
Ушел из жизни Юрий Лопарев — актер, которого многие зрители запомнили по ролям в популярных сериалах «След», «Глухарь» и «Скорая помощь», сообщает Teleprogramma.org. Он скончался 22 июля на 74-м году жизни.
Лопарев родился 20 сентября 1952 года во Львовской области. Вскоре после его рождения семья переехала в Одессу. В 1990 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК), который дал ему путевку в творческую жизнь.
За годы карьеры актер сыграл десятки ролей в кино и на телевидении, но особенно полюбился зрителям по работе в детективных проектах, где его персонажи всегда были запоминающимися и живыми.
Коллеги и поклонники выразили соболезнования семье Лопарева. Его талант, профессионализм и харизма навсегда останутся в сердцах тех, кто следил за его творчеством.
Ранее стало известно о смерти актера Юрия Чигрова.