Глава Луховиц вручил ключи от новых квартир 12 семьям из аварийных домов

В пятницу, 24 июля, глава муниципального округа Луховицы Марк Черемисов вручил ключи от новых квартир 12 семьям, которые долгие годы жили в аварийных домах. Переселение проходит при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и региональной госпрограмме. Новоселы ждали улучшения жилищных условий десятки лет.

Луховичане получили светлые и уютные квартиры в современной новостройке. Как отметил Марк Черемисов, работа по расселению аварийного фонда ведется системно при поддержке федеральной и региональной власти. Глава округа поблагодарил всех участников процесса — от чиновников до застройщиков — и пожелал жильцам тепла, уюта и детского смеха в новых стенах.



Одной из счастливых обладательниц ключей стала Алла Кожокару. Раньше она проживала в доме №11 на улице Большой Огаревской в Белоомуте. По ее словам, старое здание находилось в ужасном состоянии, а о комфорте и речи не шло. Получение квартиры стало для женщины большой радостью.

«Мы ждали 36 лет. Я очень рада, от счастья даже заплакала. Эта квартира – подарок сыну к 35-летию. Теперь у него будет свой уголочек», — поделилась Алла Кожокару.

Она призналась, что всегда мечтала о светлом интерьере, и новое жилье полностью соответствует ее представлениям об идеальном доме.



Напомним, что в Луховицах аварийными признаны 38 домов, 33 из них включены в программу расселения. На данный момент расселены 2 здания. Впереди — переселение 489 жителей и предоставление 230 квартир общей площадью около 8 тыс. квадратных метров. Для этих целей в городе возводятся четыре многоквартирных дома. По двум из них строительные работы уже завершены.