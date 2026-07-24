Летний день в усадьбе Гребнево: картина подмосковной художницы уезжает в Германию

Картина художницы из Фрязина Валерии Петровой «Летний день в усадьбе Гребнево» отправляется в Германию, сообщает REGIONS . Полотно с видом Зимнего храма во имя святителя Николая на Барских прудах прошло непростой путь — от местной выставки до интерьера кафе, а теперь займет место в частной коллекции жителя немецкого города Гифорн. Покупатель приобрел работу в качестве памятного подарка для друзей из Германии.

Как рассказала сама художница, у полотна оказалась насыщенная судьба. Сначала оно участвовало в выставке в поселке Гребнево, затем украшало стены кафе «Моя любовь на первом этаже». Именно там работу заметил будущий покупатель.

По словам Валерии Петровой, мужчина приобрел картину для друзей, приехавших в гости из Германии, — в качестве памятного подарка о поездке в Россию. Теперь произведение искусства покидает Фрязино и отправляется в Гифорн, где пополнит зарубежную коллекцию.

Художница известна своими пейзажами и городскими видами. Она пишет узнаваемые места Гребнева и Фрязина, регулярно участвует в пленэрах и городских выставках, популяризируя красоту родного края через живопись. Успех картины, отправляющейся в Германию, показывает, что интерес к работам местных авторов растет, а региональное искусство способно находить отклик далеко за пределами родного города и даже страны.