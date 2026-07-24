Отработанные часы довели до паники: петербуржец попросил суд посадить его в тюрьму

Необычное ходатайство рассмотрел мировой суд Петербурга — фигурант уголовного дела об угрозах убийством сам попросил отправить его в колонию вместо того, чтобы подметать дворы. Причиной такого странного желания стали панические атаки, которые накрывали его после каждой смены на обязательных работах. Об этом сообщает Lenta.ru.

В Василеостровском районе молодой человек отбывал 250 часов обязательных работ за угрозы — таков был приговор. Он успел отработать 96 часов в местной жилкомсервисной службе, но потом перестал являться на смены. Инспекция закономерно направила в суд представление о замене неотработанного времени на более строгое наказание.

Однако когда фигурант пришел на заседание, он выдал неожиданное требование: просил судью отправить его в колонию, а не назначать принудительные работы или увеличивать часы.

Мужчина объяснил свою просьбу предельно честно — выполнение общественных работ вызывает у него панические атаки, которые превращают каждый выход на задание в пытку. Тем не менее судья, изучив материалы, не стала идти на поводу и не определила осужденного в изолятор — вместо этого она назначила принудительные работы, которые, по ее мнению, станут адекватной заменой неотработанным часам.

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