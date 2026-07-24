Полицейский-маньяк: 9 жертв, фальшивые личности и тайные съемки коллег

14 лет страха, 9 жертв и ни одного подозрения — шотландский полицейский оказался серийным насильником, который годами держал в ужасе женщин, используя служебное положение и фальшивые личности. Об этом сообщает Daily Mail.

В конце июля полиция шотландского Стратклайда обнародовала шокирующие результаты расследования: 47-летний Алан Грир, прослуживший в органах 17 лет, за 14 лет изнасиловал как минимум девять женщин. Все началось с заявления одной потерпевшей в 2025 году — она рассказала, что Грир надругался над ней еще в 2012 году. В ходе следствия выяснилось, что пять из девяти жертв работали проститутками, а некоторые эпизоды были настолько жестокими, что квалифицировались как покушения на убийство.

Злоумышленник действовал хладнокровно и изощренно: использовал семь мобильных телефонов и выдуманные имена, чтобы заметать следы. Обыск в его доме вскрыл новые ужасающие подробности — изъятые ноутбук и телефоны хранили множество изображений сексуального характера. Особенно циничным оказалось то, что Грир тайно снимал своих коллег-женщин в спортзале во время тренировок. Кроме того, выяснилось, что он регулярно пользовался услугами проституток, что, вероятно, и давало ему доступ к уязвимым жертвам.

Ранее на похоронах в Алтайском крае родственники опознали чужое тело.