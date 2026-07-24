Тревога на Крымском мосту: опубликована памятка для водителей и пассажиров

Инфоцентр, освещающий ситуацию на автоподходах к Крымскому мосту, опубликовал памятку с рекомендациями для водителей и пассажиров на случай сигнала тревоги. В связи с сохраняющейся угрозой диверсионно-террористических актов на переходе могут звучать предупредительные сигналы. Гражданам рекомендуют не покидать транспорт, избегать резких маневров и следовать указаниям сотрудников безопасности.

Если прозвучала тревога

Памятка, опубликованная в Telegram-канале инфоцентра, разъясняет алгоритм действий при сигнале тревоги на Крымском мосту. Как отмечается в сообщении, сотрудники транспортной безопасности и правоохранители всегда подскажут, как пройти в укрытие в случае необходимости.

Тем, кто в момент тревоги находится на пункте досмотра, рекомендуют вернуться к своим автомобилям. Водителям, уже находящимся на переправе, следует внимательно слушать указания из громкоговорителей, не совершать резких маневров, не покидать машину и соблюдать установленный скоростной режим при выезде.

Осторожность — прежде всего

Отдельное внимание в памятке уделено подозрительным предметам. Их нельзя трогать — необходимо немедленно сообщить о находке сотрудникам транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен для легковых автомобилей, микроавтобусов и автобусов. На обоих въездах действуют посты досмотра.