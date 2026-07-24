Жидкий хлорофилл против пота: работает ли новый зеленый тренд летом

В жару проблема запаха тела становится особенно острой — даже регулярная гигиена не всегда спасает. В соцсетях и бьюти-блогах все чаще обсуждают жидкий хлорофилл как так называемый «внутренний дезодорант». Но действительно ли изумрудные капли, разведенные в воде, способны победить запах пота? Врач-гастроэнтеролог, эксперт бренда SNOW SEA Ольга Почевалина помогла Леди Mail разобраться в научных данных и отделить факты от маркетинга.

Почему тело пахнет даже при чистоте

Запах тела — естественное явление, которое усиливается в жару, при стрессе и физической нагрузке. Эккринные и апокриновые потовые железы, сконцентрированные в подмышках, паху и на стопах, выделяют вещества, которые бактерии на коже активно расщепляют. Результат этой «переработки» — знакомый каждому неприятный аромат.

Даже тщательная гигиена не всегда помогает полностью устранить его. Именно здесь, как считают сторонники тренда, может пригодиться хлорофилл.

Три механизма действия

По словам Ольги Почевалиной, производное хлорофилла — хлорофиллин в форме медного комплекса — способно влиять на проблему сразу с трех сторон. Во-первых, оно связывает промежуточные продукты метаболизма в кишечнике, в том числе ароматические молекулы, которые затем выделяются с потом в меньшем количестве. Во-вторых, регулярный прием жидкого хлорофилла меняет pH кожи, создавая более кислую среду, в которой бактерии, формирующие запах, размножаются хуже. В-третьих, по данным лабораторных исследований, медные комплексы обладают антибактериальной активностью.

Однако, как подчеркивает эксперт, важен источник сырья. Биодоступность хлорофилла из водорослей, особенно выросших в чистых холодных водах, выше, чем у экстрактов из наземных растений. Водоросли работают как концентрат полезных веществ, где хлорофилл действует в синергии с морскими микроэлементами.

Что говорят исследования

Научные подтверждения эффекта появились еще в прошлом веке. В 1980 году журнал «Geriatrics» опубликовал исследование доктора Янгера: пожилые пациенты, принимавшие хлорофиллин в течение трех недель, демонстрировали статистически значимое снижение запаха тела и одежды по сравнению с группой плацебо.

Современная наука тоже не стоит на месте. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение хлорофиллина в дозировке до 300 мг в день в качестве «внутреннего дезодоранта». Японские исследователи в 2004 году выяснили, что 180 мг хлорофиллина в день в течение трех недель помогали пациентам с редким «синдромом рыбного запаха» — снижался уровень свободного триметиламина, ответственного за неприятный аромат.

Китайские ученые, в свою очередь, обнаружили, что хлорофилл работает как пребиотик, восстанавливая баланс кишечной микрофлоры — снижая уровень бактерий Firmicutes и повышая популяцию Bacteroidetes. А это косвенно влияет и на запах тела, ведь пахучие компоненты пищи всасываются именно в кишечнике.

Не панацея, но инструмент

Исследований пока немного, и многие отзывы о хлорофилле остаются субъективными. Эксперт напоминает: жидкий хлорофилл — не волшебная таблетка. Чтобы эффект был максимальным, стоит пересмотреть питание в сторону натуральных продуктов, снизить уровень стресса, следить за гигиеной и регулярно проходить медицинские обследования. Только комплексный подход дает устойчивый результат.