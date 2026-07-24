В России обезвредили банду, годами вовлекавшую девушек в проституцию

В Иркутске полиция пресекла деятельность преступной группы, которая с марта 2019 года вовлекала девушек в занятие проституцией, пишет «МВД Медиа». Задержаны организатор и еще десять участников группировки. Криминальный бизнес был выстроен по жесткой схеме: с администраторами, водителями, силовым блоком и системой штрафов за нарушения.

Преступная группа начала действовать весной 2019 года, заняв нишу после ликвидации предыдущей банды. Ее лидер в 2020-м получил 13,5 лет колонии, а вместе с ним к срокам от 2,5 до 12,5 года осудили еще 18 участников. Однако криминальный промысел не прекратился — организатор, задержанный накануне, пришел на место осужденного предшественника и выстроил новую иерархию.

Сообщники искали девушек через соцсети и мессенджеры, обещая высокий заработок, и вовлекали их в оказание интимных услуг. Анкеты размещали на специализированных интернет-ресурсах. Встречи с клиентами проходили в гостиницах, саунах и арендованных квартирах. Девушек доставляли на место водители, работу контролировали администраторы. Для соблюдения дисциплины существовал специальный «силовой блок»: за нарушения накладывали штрафы и применяли насилие.

Задержаны 11 участников группировки, включая организатора. В отношении них возбуждены уголовные дела. Следственные действия продолжаются, полиция устанавливает все эпизоды преступной деятельности.