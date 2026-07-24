«Корона трещит по швам»: стало известно о напряженных отношениях между Карлом III и принцем Уильямом

Британская королевская семья вновь оказалась в центре слухов о внутренних противоречиях. На этот раз внимание публики приковано к отношениям между королем Карлом III и его старшим сыном, принцем Уильямом. По данным Page Six, их союз нельзя назвать безоблачным: внешне они демонстрируют «корректность», но за закрытыми дверями между ними возникают серьезные разногласия.

Королевский биограф Хьюго Викерс считает, что проблема отчасти кроется в характере Уильяма. Наследник престола убежден, что знает лучше всех, и это нередко приводит к трениям с отцом. Однако, по мнению Викерса, именно эта черта может сделать Уильяма превосходным королем в будущем.

Обозреватель Роберт Джобсон добавил, что в последние годы между Карлом и Уильямом возникали расхождения во взглядах, но оба понимают необходимость совместной работы. Решения, которые принимает нынешний король, напрямую влияют на будущее наследника, поэтому Уильям должен быть выше разногласий, если собирается занять трон.

На этом фоне особенно остро звучат новости об отношении Уильяма к младшему брату Гарри. Инсайдеры раскрыли, что принц Уэльский не хочет иметь ничего общего с герцогом Сассекским. Он воспринимает попытки Гарри наладить отношения с королевской семьей как «эгоистичные» и «циничные». Похоже, что мост между братьями сгорел окончательно, а Уильям полностью сосредоточен на своих обязанностях и подготовке к будущему правлению.