Панарин откупился от женщины, обвинившей его в сексуальных домогательствах

Нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выплатил финансовую компенсацию женщине, обвинившей его в сексуальных домогательствах, сообщило издание The Athletic со ссылкой на источник в клубе.

По информации источника, инцидент произошел во время выездной серии игр «Рейнджерс». Женщина была постоянным членом группы, которая путешествует с командой. Панарин якобы пригласил даму к себе в номер и там пытался прижать ее к кровати, но женщина убежала.

Она рассказала об этом случае три месяца спустя, когда стала фигуранткой другого клубного расследования. В самолете женщина поделилась лекарством от тревожности с одним из игроков «Рейнджерс», что категорически запрещено. Когда ее отстранили от поездок с командой, она припомнила о домогательствах Панарина.

В августе 2024 года компания MSG Sports, владеющая «Рейнджерс», и Панарин окончательно решили вопрос с женщиной. Ее уволили из организации, выплатив финансовую компенсацию и взяв расписку о неразглашении.

Российский нападающий является лидером и самым высокооплачиваемым игроком «Рейнджерс» ($11,6 млн в год). В нынешнем сезоне Панарин набрал 89 (37+52) очков, а предыдущий завершил с рекордными для себя баллами — 120 (49+71).

Ранее сообщалось, что нападающий «Авангарда» Майкл Маклауд уехал в Канаду на суд по делу об изнасиловании.