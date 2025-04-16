Нападающий «Авангарда» отправится в Канаду на суд по делу об изнасиловании

Маклауд отправится на суд по делу об изнасиловании. В феврале 2024 года ему и еще четверым канадским хоккеистам — Диллону Дюбе, Кэлу Футу, Картеру Харту и Алексу Форментону — полиция предъявила обвинение в сексуальном насилии.

Эпизод произошел в 2018 году после победы сборной Канады на молодежном чемпионате мира. Суд над обвиняемыми начнется 22 апреля и, как ожидается, займет не менее восьми недель.

Маклауд начинал сезон в «Барысе», а затем перешел «Авангард». В регулярном чемпионате КХЛ он суммарно набрал 19 (6+13) очков в 35 матчах, а также 8 (1+7) очков в играх плей-офф. В четвертьфинальной серии плей-офф «Авангард» уступает ярославскому «Локомотиву» — 1-2, а в первом раунде выбил обладателя Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург».

Ранее стало известно, что в Вашингтоне 11 апреля провозгласили Днем Алекса Овечкина.