Панарин перешел в «Лос-Анджелес» и подписал новый контракт

Взамен «Рейнджерс» получили проспекта Лиама Гринтри, выбранного «Кингз» в первом раунде драфта-2024, а также условные пики в третьем раунде драфта-2026 и четвертом раунде драфта-2028. За «Рейнджерс» останется половина зарплаты игрока в этом сезоне.

Панарин проводил свой седьмой сезон в «Нью-Йорке» и в каждом из них становился лучшим бомбардиром клуба. У россиянина в конце сезона завершался контракт с кэпхитом $11,64. Панарин уже подписал новое соглашение с «Лос-Анджелесом». Оно рассчитано на два года, за которые хоккеист заработает $22 млн.

В нынешнем сезоне на счету Панарина 57 (19+38) очков в 52 играх за «Рейнджерс». В последний раз он выходил на лед в матче с «Бостон Брюинз» (4:3 ОТ) 27 января. После этого клуб вывел россиянина из состава, дабы избежать риска получения травмы перед обменом.

Ранее сообщалось, что Панарин хотел бы перейти в клуб с побережья другого океана — «Флорида Пантерз» или «Тампа-Бэй Лайтнинг».