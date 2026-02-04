Стали известны клубы, в которые хотел бы перейти Панарин
The Athletic: нападающий Панарин хотел бы перейти в «Тампу» или «Флориду»
Фото: [ХК «Нью-Йорк Рейнджерс»]
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин хотел бы перейти в «Тампа-Бэй Лайтнинг» или «Флорида Пантерз», пишет The Athletic.
У 34-летнего форварда в контракте прописан пункт о полном запрете на обмен, поэтому «Рейнджерс» смогут обменять хоккеиста только с его согласия, в тот клуб, в который он будет готов перейти. Издание подчеркивает, что варианты с «Тампой» и «Флоридой» являются маловероятными: у этих клубов нет места под потолком, чтобы вместить внушительную зарплату Панарина.
The Athletic назвал другие клубы, которые претендуют на россиянина. В частности, это «Вашингтон Кэпиталз», «Лос-Анджелес Кингз», «Каролина Харрикейнз» и «Сан-Хосе Шаркс». Однако неизвестно, готов ли Панарин присоединиться к одному из этих клубов.
В настоящее время «Рейнджерс» вывели Панарина из состава, чтобы он не получил травму до обмена. Россиянин является лучшим бомбардиром команды, набрав 57 (19+38) очков в 52 матчах.
Лучшим бомбардиром среди российских игроков в текущем регулярном чемпионате НХЛ является Никита Кучеров, выбивший 90 (29+61) очков в 50 играх.