Панарин сделал хет-трик в ворота российского вратаря

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил свой шестой хет-трик в НХЛ.

В матче с «Тампа Бэй-Лайтнинг» Панарин трижды поразил ворота своего соотечественника Андрея Василевского и помог своей команде одержать победу со счетом 5:1.

Форвард «Рейнджерс» был призван первой звездой матча.

Панарин вышел на третье место в споре лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ, на его счету 50 (23+27) очков.

В составе «Тампы» единственную шайбу забросил лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров, доведя свой счет до 59 (25+34) баллов.