Папарацци опубликовали снимки Бритни Спирс с новым ухажером

Папарацци засекли Бритни Спирс в обществе Пола Солиза — того самого помощника по дому, с которым развелась Николь Мансилла после его измен. Он забрал трех общих детей и перевез их в роскошный дом певицы. Бритни и Солиз несколько раз встречались, сообщил портал TMZ.

В онлайн-таблоиде, который опубликовал свежие фотографии, говорится, что пара проводила время с детьми Солиза. Пока он отвозил младшего ребенка к стоматологу, за остальными двумя присматривала Бритни.

Судя по всему, ее не испугало его непростое прошлое. Певица открыто заявила, что решила не связываться с сомнительными ситуациями, но, похоже, отказалась от своих принципов.

Ранее сообщалось, что Бритни Спирс уехала из США в Мексику почти сразу после празднования дня рождения из-за назойливых папарацци.