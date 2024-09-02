Паралимпийца из Ирана заставили спать на полу в отеле из-за высокого роста

Выступающий в сидячем волейболе паралимпиец из Ирана Мортеза Мехрзад был вынужден спать на полу в номере в паралимпийской деревне из-за того, что он попросту не помещается на кровати. Как пишет газета New York Post со ссылкой на главного тренера сборной Ирана Хади Резаи, причиной стал высокий рост атлета.

В материале издания приводится, что у 36-летнего спортсмена вызывающее избыточный рост редкое заболевание — акромегалия. Примечательно, на прошлой Паралимпиаде в японском Токио подобной суеты не наблюдалось, пишут авторы статьи.

«На Играх в Токио в 2020 году его игроку предоставили индивидуальную кровать, но в этом году в Париже такого не произошло», — говорится в публикации.

Тренер Мехрзада, в свою очередь, не был скептичен из-за произошедшего. С его слов, отсутствие кровати только подхлестнет спортсмена на высокие достижения. А команда Ирана по сидячему волейболу в восьмой раз станет чемпионом Игр.

Ранее сообщалось, что пловец Андрей Калина завоевал первое российское золото на Паралимпиаде в Париже.