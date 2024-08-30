Пловец Андрей Калина завоевал первое российское золото на Паралимпиаде в Париже

Калина стал первым на дистанции 100 метров брассом для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту и 9,02 секунды. Вторым пришел китаец Ян Гуанлун с результатом 1.09,83, а замкнул тройку лидеров пловец из Колумбии Карлос Серрано Сарате (1.10,55).

Российский пловец представляет РФ на соревнованиях с 2015 года, сейчас ему 37 лет. Ранее он выиграл на Паралимпиадах три золота, выступая за Украину.

Всего на Паралимпиаде в Париже российские спортсмены уже завоевали одно золото, три серебра и пять бронз.

Ранее сообщалось, что в Париже открылись летние Паралимпийские игры.