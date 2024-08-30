Пловец Андрей Калина завоевал первое российское золото на Паралимпиаде в Париже
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Россия получила первое золото на Паралимпиаде-2024 благодаря пловцу Андрею Калине, сообщил РБК.
Калина стал первым на дистанции 100 метров брассом для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Спортсмен проплыл дистанцию за 1 минуту и 9,02 секунды. Вторым пришел китаец Ян Гуанлун с результатом 1.09,83, а замкнул тройку лидеров пловец из Колумбии Карлос Серрано Сарате (1.10,55).
Российский пловец представляет РФ на соревнованиях с 2015 года, сейчас ему 37 лет. Ранее он выиграл на Паралимпиадах три золота, выступая за Украину.
Всего на Паралимпиаде в Париже российские спортсмены уже завоевали одно золото, три серебра и пять бронз.
Ранее сообщалось, что в Париже открылись летние Паралимпийские игры.