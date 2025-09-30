«Пари НН» не собирается отправлять в отставку тренера Шпилевского, несмотря на предпоследнее место в РПЛ

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов заявил Sport24, что клуб не планирует отправлять в отставку главного тренера Алексея Шпилевского, несмотря на слабые результаты команды.

Белорусский специалист возглавил «Пари НН» перед началом нового сезона. В десяти турах волжане одержали две победы и потерпели восемь поражений. На данный момент команда располагается в зоне вылета, на 15-м месте.

«Кредит доверия Шпилевсокму? У нас длительный контракт с ним. Мы его поддерживаем максимально. Мы понимали, что те изменения, которые мы хотели сделать, будут тяжелыми. Поэтому мы все так и закладывали. Тему с будущим Шпилевского мы не обсуждаем. Мы ему доверяем и поддерживаем», — сказал Удальцов.

